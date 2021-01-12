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Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС

12 января 2021 12:51
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Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на юге Сербии ливни и снег привели к наводнениям. Потоки воды затопили поля и десятки зданий. В центральных и восточных регионах страны тысячи жителей остались без электричества. Блэкаут произошел из-за сильного снегопада.

Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС-1

Парализована жизнь также в некоторых регионах Косово и Албании. Из-за непогоды десятки семей вынуждены покидать свои дома и перебираться в безопасные места. Для помощи пострадавшему населению в Албании привлекли армию.

Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС-4

В нескольких районах Болгарии между тем объявлен режим чрезвычайного положения. Снегопады и проливные дожди спровоцировали там разлив рек. Масштабные наводнения нарушили движение транспорта, а также повредили дороги и мосты. Эвакуированы десятки жителей.

Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС-7

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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