Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС

Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на юге Сербии ливни и снег привели к наводнениям. Потоки воды затопили поля и десятки зданий. В центральных и восточных регионах страны тысячи жителей остались без электричества. Блэкаут произошел из-за сильного снегопада.
Парализована жизнь также в некоторых регионах Косово и Албании. Из-за непогоды десятки семей вынуждены покидать свои дома и перебираться в безопасные места. Для помощи пострадавшему населению в Албании привлекли армию.
В нескольких районах Болгарии между тем объявлен режим чрезвычайного положения. Снегопады и проливные дожди спровоцировали там разлив рек. Масштабные наводнения нарушили движение транспорта, а также повредили дороги и мосты. Эвакуированы десятки жителей.