Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС

Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на юге Сербии ливни и снег привели к наводнениям. Потоки воды затопили поля и десятки зданий. В центральных и восточных регионах страны тысячи жителей остались без электричества. Блэкаут произошел из-за сильного снегопада.

Парализована жизнь также в некоторых регионах Косово и Албании. Из-за непогоды десятки семей вынуждены покидать свои дома и перебираться в безопасные места. Для помощи пострадавшему населению в Албании привлекли армию.