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Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

09 января 2021 14:17
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Новости России. В результате схода лавины в районе Норильского горнолыжного комплекса погибли три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы-1

Еще один подросток с многочисленными травмами находится в больнице.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы-4

Огромная снежная масса обрушилась на шесть построек и накрыла территорию площадью 300 квадратных метров. Некоторые люди выбрались из ловушки самостоятельно. Поиски остальных пострадавших продолжались всю ночь. В спасательной операции были задействованы более 200 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы-7

Специалисты не исключают повторной атаки снегом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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