Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

Новости России. В результате схода лавины в районе Норильского горнолыжного комплекса погибли три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один подросток с многочисленными травмами находится в больнице.

Огромная снежная масса обрушилась на шесть построек и накрыла территорию площадью 300 квадратных метров. Некоторые люди выбрались из ловушки самостоятельно. Поиски остальных пострадавших продолжались всю ночь. В спасательной операции были задействованы более 200 человек и свыше 20 единиц спецтехники.