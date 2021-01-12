В Украине протестуют против повышения цен на коммуналку

Новости Украины. В Украине не утихают протесты против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные жители с плакатами уже несколько дней перекрывают дороги в нескольких областях страны.

Недовольство украинцев связано с новыми тарифами. Стоимость электричества и тепла выросла почти на 50 %, а на газ – на 14 %. Дело в том, что после прекращения закупок газа в России Украине пришлось перейти на поставки по европейским ценам, что и привело к повышению цен. Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры