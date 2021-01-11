Прямой эфир

В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

11 января 2021 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Сильный снегопад привел к гибели как минимум восемь человек в Японии. Почти 300 – пострадали. Большинство инцидентов связано с падением снежного наста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек-1

Сотни домов остались без электричества. В некоторых районах страны высота снежного покрова достигла 2,5 метра. Наблюдаются серьезные перебои в движении транспорта. В префектуре Фукуи власти просят помощи у военных, чтобы справиться с автомобильным затором, в который попало более 500 машин. Снегопад внес коррективы и в работу местных авиакомпаний. Отменено около 500 авиарейсов.  

# Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индонезии назвали предварительную причину разрушения самолёта
11 января 2021 08:51

В Индонезии назвали предварительную причину разрушения самолёта

На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»
11 января 2021 08:28

На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана
11 января 2021 07:39

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана