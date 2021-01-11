В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

Новости Японии. Сильный снегопад привел к гибели как минимум восемь человек в Японии. Почти 300 – пострадали. Большинство инцидентов связано с падением снежного наста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни домов остались без электричества. В некоторых районах страны высота снежного покрова достигла 2,5 метра. Наблюдаются серьезные перебои в движении транспорта. В префектуре Фукуи власти просят помощи у военных, чтобы справиться с автомобильным затором, в который попало более 500 машин. Снегопад внес коррективы и в работу местных авиакомпаний. Отменено около 500 авиарейсов.