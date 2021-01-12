ВОЗ: коллективного иммунитета к коронавирусу мир не достигнет

Мир не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году. Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главного научного сотрудника ВОЗ, в некоторых странах останутся незащищенные люди. Это значит, что соблюдать карантинные меры человечеству необходимо как минимум до конца 2021 года, пока прививку не получат группы населения, наиболее подверженные риску.