Прямой эфир

ВОЗ: коллективного иммунитета к коронавирусу мир не достигнет

12 января 2021 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году. Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главного научного сотрудника ВОЗ, в некоторых странах останутся незащищенные люди. Это значит, что соблюдать карантинные меры человечеству необходимо как минимум до конца 2021 года, пока прививку не получат группы населения, наиболее подверженные риску.

ВОЗ: коллективного иммунитета к коронавирусу мир не достигнет-1

В мире созданы и уже используются пять вакцин. Компания прививок проходит более чем в 40 странах. Тем не менее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется.

Так, Ливан на фоне роста числа зараженных вводит режим чрезвычайного положения. С 14 по 25 января в стране будет действовать круглосуточный комендантский час.

Строгие ограничения вступили в силу и в Германии. До конца месяца не работают спортзалы, рестораны, отели и музеи. В регионах с наихудшей ситуацией жителям без веских причин запрещено отдаляться от дома более чем на 15 километров.

ВОЗ: коллективного иммунитета к коронавирусу мир не достигнет-4

Читайте также:

Британский штамм коронавируса опаснее обычного? Прокомментировал ВОЗ

Почему важно вакцинироваться, когда прививаться детям и ждать ли третью волну коронавируса? Рассказывает главврач детской инфекционной больницы

Запретят далеко отходить от дома. В некоторых странах из-за нового штамма коронавируса усиливают карантин

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп ввёл в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
12 января 2021 08:27

Трамп ввёл в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
11 января 2021 15:10

В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России
11 января 2021 14:40

Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России