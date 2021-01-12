Над Камчаткой взорвался метеорит. Специалисты о нём узнали из новостей

Новости России. В небе над Камчаткой взорвался метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент полета и разрушения небесного тела удалось запечатлеть очевидцу на автомобиле.

Именно благодаря видеозаписи специалисты начали искать сигнал вхождения объекта в атмосферу Земли. По их мнению, мощность взрыва небесного тела диаметром не менее 10 метров составила от одной до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.