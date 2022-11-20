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Немецкий предприниматель о Беларуси: приглашайте, я приеду с делегацией, и мы обойдём санкции

20 ноября 2022 20:38
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Зерновая сделка продлена на 120 дней. Вальдемар, будет ли решена проблема в целом? С кем садиться за стол переговоров, если никто никаких гарантий не дает?

Немецкий предприниматель о Беларуси: приглашайте, я приеду с делегацией, и мы обойдём санкции-1

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Надо вывести этот процесс из политического, государственного.

Немецкий предприниматель о Беларуси: приглашайте, я приеду с делегацией, и мы обойдём санкции-4

Вадим Боровик, политолог:
Это невозможно!

Вальдемар Гердт:
Я думаю, что пришло время латеральных переговоров между предпринимателями, которые обязательно найдут решение вот этих проблем: и финансовых потоков, и логистических потоков. Если мы все время будем ждать, что сядет президент страны, переговорит, кто-то выступит гарантом, не будут они, потому что философия разрушения европейской экономики будет доминировать. Если мы сядем как предприниматели и договоримся об этом... Несмотря на это корабли под греческими флагами ходят и возят. Латинская Америка обеспечивается, потому что пошли по пути прямого контрактного заключения, вычленили оттуда политику. Поэтому я обращаюсь к вашим предпринимателям: приглашайте, я приеду с делегацией немецких, европейских предпринимателей, и мы обойдем санкции.

Вадим Боровик:
Две ошибки. Вальдемар что не понимает, что завтра они примут, договорятся, в послезавтра принято будет политическое решение. Два корабля потонут случайно, и вся сделка рухнет. Россия хочет переговоров и везде на них намекает, но недостаточно сильная договорная позиция.

Немецкий предприниматель о Беларуси: приглашайте, я приеду с делегацией, и мы обойдём санкции-7

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Где это Россия на это намекает?

Вадим Боровик:
Вот когда у России будет достаточно сильная договорная позиция, с ней будут вести переговоры.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Вадим Боровик # Фотофакт

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