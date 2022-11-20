Немецкий предприниматель о Беларуси: приглашайте, я приеду с делегацией, и мы обойдём санкции

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Зерновая сделка продлена на 120 дней. Вальдемар, будет ли решена проблема в целом? С кем садиться за стол переговоров, если никто никаких гарантий не дает?

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Надо вывести этот процесс из политического, государственного.