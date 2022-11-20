В ЕС снова разлад – Польша предложила ввести налог на нефть России. Почему Евросоюз настроен скептически?

Ненасытностью отличаются отдельные члены ЕС. В частности, Польша, которая постоянно норовит откусить от общего пирога, да побольше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То требует непомерных денег от Брюсселя, то выдвигает Берлину счет за Вторую мировую, то отказывается делиться газом. Польшу не раз пытались наказать рублем, ну то есть евро. Но Варшава никак не может угомониться, выставляя все новые счета и требования. О разладе в европейском доме – наш корреспондент Валерия Попкова.

Больше года Варшава буквально судится с Еврокомиссией. Сначала из-за верховенства права, затем из-за угольных шахт. И несмотря на все угрозы со стороны ЕС, Польша отказалась идти на уступки. Даже ради получения европейских денежных средств. Поэтому помимо политических, Варшавой движут и экономические амбиции. Уже долгие месяцы Польша добивается полного запрета импорта российских углеводородов, прикрываясь самыми что ни на есть благородными целями – снять Европу с нефтяной иглы Кремля. Матеуш Моравецкий призывал собратьев по союзу ввести налог на импорт углеводородов из РФ, чтобы приструнить особо зависимых.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы представляем самый радикальный план в Европе отказа от российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для того, чтобы Европа наконец опомнилась. Чего-чего, а вот в ушлости польским политикам не занимать. За планом спасения Европы стоят в первую очередь финансовые интересы Варшавы. Польская государственная нефтяная компания заявила, что может занять место основного поставщика нефти для Центральной и Восточной Европы. За этим стоит многомиллиардная прибыль и финансовый щит от нападок Брюсселя, который все же может урезать бюджет наглому союзнику.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Я знаю, что некоторые из вас настроены скептически, но позвольте мне заверить вас, что деньги не будут выделены до тех пор, пока не будут проведены эти реформы. Пробили потолок и военные замашки Польши. В последнее время страна милитаризируется такими темпами и объемами, что, кажется, а может быть и не кажется вовсе, готовится к настоящей войне. В настоящее время в Польше постоянно находятся 4 тысячи американских солдат. Еще около 5 тысяч человек Пентагон направил под предлогом «угрозы» со стороны России. Впрочем, Беларусь уже не раз получала соответствующие сигналы. Вот и на неделе в нашем Минобороны заявили, что военное усиление в соседней стране указывает на подготовку к наступательной операции.

Валерий Гнилозуб, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению, генерал-майор:

Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство. Неслучайно оно планирует повысить военные расходы до уровня не менее 3 % от ВВП и довести численность национальных Вооруженных сил до 300 тысяч человек. В рамках выполнения озвученных планов по увеличению Вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком.

Да и в Варшаве уже даже не пытаются скрывать геополитические амбиции. Это касается в том числе и Украины, часть которой Польша считает исконно своей и не упустит возможности – в этом можно не сомневаться, чтобы вернуть Кресы Всходни. Впрочем, Варшаву уже давно раскусили. Ее нынешним правительством движет желание оказаться центром Европейского союза. А для этого нужно расшатать достаточно прочный фундамент из французско-немецкой коалиции и заручиться поддержкой обычных европейцев. В том числе для этого Варшава так сильно и наседает на Берлин с репарациями. И дело даже не только в деньгах. Нужно напомнить, что Германия когда-то была агрессором, и таким образом подорвать доверие к ФРГ. При этом говорить, что дело не только в Берлине. Вся система ЕС прогнила.