Большинство стран ЕС скатятся в рецессию в четвёртом квартале

На неделе на то, что происходит в мире, открыл глаза европейским политикам министр иностранных дел Венгрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Он напомнил, что с помощью санкций Евросоюз хотел добиться прекращения конфликта в Украине, но в итоге что-то пошло не так. Война продолжается, а ограничения рикошетом бьют по Европе. Господин Сийярто обвинил еврокомиссаров в лицемерии. Мол, новыми запретами как фиговым листом они пытаются прикрыться от внутренних проблем союза. Старый Свет идет прямиком к рецессии, а местный истеблишмент прилагает все больше усилий, чтобы удерживать власть, а не решать экономические проблемы своих избирателей.