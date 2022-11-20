Большинство стран ЕС скатятся в рецессию в четвёртом квартале

На неделе на то, что происходит в мире, открыл глаза европейским политикам министр иностранных дел Венгрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе на то, что происходит в мире, открыл глаза европейским политикам министр иностранных дел Венгрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Он напомнил, что с помощью санкций Евросоюз хотел добиться прекращения конфликта в Украине, но в итоге что-то пошло не так. Война продолжается, а ограничения рикошетом бьют по Европе. Господин Сийярто обвинил еврокомиссаров в лицемерии. Мол, новыми запретами как фиговым листом они пытаются прикрыться от внутренних проблем союза. Старый Свет идет прямиком к рецессии, а местный истеблишмент прилагает все больше усилий, чтобы удерживать власть, а не решать экономические проблемы своих избирателей.
Моментально на эти заявления отреагировали в Украине – все работает, стоит только присмотреться. Понятно, что на Банковой за успехи санкционной войны переживают больше всех. Ведь если европейцы опомнятся, то транши из Брюсселя в Киев резко остановятся. Но, видимо, развязка уже близко. Большинство стран ЕС скатятся в рецессию в четвертом квартале. Еще на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам экономики заявил, что ЕС ждет рецессия. Рост цен на энергоносители и безудержная инфляция сейчас берут верх, и Европа переживает очень сложный период, пугает чиновник.