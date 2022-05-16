«Не хотим, чтобы такое оружие хранилось здесь». В Турции протестуют против НАТО

Новости Турции. В Турции протестуют против НАТО. Сотни людей считают, что альянс несет лишь разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они собрались возле авиабазы, которую используют ВВС США, и скандировали лозунги, держа транспаранты с надписью «Убирайся, НАТО. Эта земля наша». Кроме того, по мнению некоторых демонстрантов, альянс в качестве военного союза привел к массовому кровопролитию в соседних странах.
Эрдал, протестующий:
Эта авиабаза всегда использовалась для бомбардировки соседних стран, что приводило к кровавым событиям. На базе также есть ядерное оружие, поэтому такие базы должны быть закрыты. Это оружие сделало нашу страну мишенью. Турция может подвергнуться нападению со стороны других стран. Мы не хотим, чтобы такое оружие хранилось здесь, в Турции. Независимая Турция не должна иметь таких баз для Соединенных Штатов или НАТО. Мы считаем, что это неправильно, и именно это привело нас сюда сегодня, чтобы выразить протест.
Сейчас территория оцеплена. Там находятся около сотни полицейских. Стоит отметить, что антинатовское настроение в стране появилось сразу после вступления Турции в альянс. Многие требовали выхода и закрытия военных баз. Ситуация ухудшилась еще больше после сообщений о том, что на авиабазе хранится тактическое ядерное оружие.
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