«Не хотим, чтобы такое оружие хранилось здесь». В Турции протестуют против НАТО

Новости Турции. В Турции протестуют против НАТО. Сотни людей считают, что альянс несет лишь разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались возле авиабазы, которую используют ВВС США, и скандировали лозунги, держа транспаранты с надписью «Убирайся, НАТО. Эта земля наша». Кроме того, по мнению некоторых демонстрантов, альянс в качестве военного союза привел к массовому кровопролитию в соседних странах.