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Жители Риги принесли цветы к советскому памятнику. Мэрия приказала их убрать, а мемориал оцепила полиция

11 мая 2022 11:27
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Новости Латвии. В Латвии растут антиправительственные настроения. Готовятся акции протеста. Все из-за того, что в Риге не разрешают приносить цветы к памятнику Освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Риги принесли цветы к советскому памятнику. Мэрия приказала их убрать, а мемориал оцепила полиция-1

Конфликт с местными властями начался 9 мая, когда жители традиционно принесли цветы к памятнику, отдав дань подвигу советских воинов, освободивших страну от немецких оккупантов. Однако уже на следующий день мэрия города приказала убрать цветы. Возмущенные горожане вновь пришли к памятнику и принесли новые цветы. Сейчас мемориал оцеплен полицией. Несколько людей задержаны за «прославление советского режима». Против них начаты уголовные процессы.

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# Акции протеста # Фотофакт

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