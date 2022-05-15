На неделе мы столкнулись вот с таким проявлением американской солидарности. В Лас-Вегасе стриптиз-клуб приглашает на работу девушек из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе мы столкнулись вот с таким проявлением американской солидарности. В Лас-Вегасе стриптиз-клуб приглашает на работу девушек из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Также на объявлении красуется надпись – в переводе на русский – «Мы поддерживаем Украину». Конечно, способ своеобразный, но деньги не пахнут, как говорится.