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В Лас-Вегасе стриптиз-клуб приглашает на работу девушек из Украины

15 мая 2022 18:51
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На неделе мы столкнулись вот с таким проявлением американской солидарности. В Лас-Вегасе стриптиз-клуб приглашает на работу девушек из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Лас-Вегасе стриптиз-клуб приглашает на работу девушек из Украины-1

Также на объявлении красуется надпись – в переводе на русский – «Мы поддерживаем Украину». Конечно, способ своеобразный, но деньги не пахнут, как говорится.

# Международная политика # Фотофакт

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