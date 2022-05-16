Темпы распространения коронавируса выросли впервые за два месяца

Всего зарегистрировано около 3,5 миллиона заражений, что примерно на 200 тысяч больше, по сравнению с прошлыми подсчетами. Быстрее всего инфекция распространяется в азиатских странах – таких, как Япония, Малайзия, Таиланд и КНДР. А также в Америке. Стоит отметить, что на данный момент в мире есть лишь две страны, где официально никто не болел ковидом – это Туркменистан и островное государство Тувалу в Тихом океане.