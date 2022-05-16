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Темпы распространения коронавируса выросли впервые за два месяца

16 мая 2022 06:08
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В мире выросли темпы распространения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число увеличилось впервые за последние два месяца.  

Темпы распространения коронавируса выросли впервые за два месяца-1

Всего зарегистрировано около 3,5 миллиона заражений, что примерно на 200 тысяч больше, по сравнению с прошлыми подсчетами. Быстрее всего инфекция распространяется в азиатских странах – таких, как Япония, Малайзия, Таиланд и КНДР. А также в Америке. Стоит отметить, что на данный момент в мире есть лишь две страны, где официально никто не болел ковидом – это Туркменистан и островное государство Тувалу в Тихом океане.

Темпы распространения коронавируса выросли впервые за два месяца-4

Также, несмотря на рост заболеваемости, смертность продолжает снижаться. Сейчас каждую неделю из-за коронавируса умирают менее 20 тысяч человек.  

# Коронавирус # Фотофакт

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