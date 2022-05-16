Коммунальные услуги в Латвии подорожают вдвое

Новости Латвии. Коммунальные услуги увеличатся вдвое. Об этом заявили в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. Коммунальные услуги увеличатся вдвое. Об этом заявили в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, речь идет о резком росте тарифов на горячую воду. Уже в мае латвийцы будут вынуждены заплатить в два раза больше. Это является огромной проблемой для большинства домохозяйств, так как люди и так живут в режиме экономии в условиях роста цен на продукты, бензин, газ и электроэнергию.
А теперь еще и вода, отсутствие или экономия которой может привести к развитию различных инфекций. В свою очередь правительство разводит руками и советует искать баланс между уровнем комфорта и платежеспособностью.