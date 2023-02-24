НАТО у наших границ. Зачем Западу воевать до последнего украинца? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Новая холодная война в разгаре, и все больше риск, что она станет горячей. Чего ждать в 2023 году от глобального противостояния Запада и Востока?

В наш дом вломился амбал агрессивный. Раньше он действовал на заднем дворе, потом перешел на двор передний, а теперь он уже вломился в дверь. И в общем-то, в этой ситуации пришлось реагировать.

Алексей Дзермант, политолог:

Никакие поляки, натовцы не должны быть нигде. Ни в Киеве, ни в Одессе, ни во Львове. Вот эта максима, которой, по-моему, придерживается в том числе Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем.

Россия говорит, что она, несмотря на поставки оружия, доведет свое дело до конца. В принципе, на Западе могут рассчитывать как такое приглашение: воем – ну и воюем до последнего украинца.

У Запада есть только один план. Только план «А», никакого плана «Б». И этот план «А» в том, чтобы разрушить экономику России.

Эту игру направляют из Вашингтона. Ее начали там и там ее нужно будет, видимо, закончить.