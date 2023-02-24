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Литва подготовила группу украинских военных инструкторов

24 февраля 2023 14:13
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Военных из Украины готовили на базе подразделений литовской армии на протяжении трех недель, после они стали инструкторами. 

Обучение военных кадров велось в учебных центрах боевой подготовки и сухопутных войск, пишет ТАСС. Отмечается, что украинские военные теперь могут обучать на курсах по стрельбе, а также координировать действия на территориях, где произошло химическое, биологическое или радиационное заражение. 

Сколько военных прошли обучение в Литве, не уточняется, но сообщается, что в 2023 году страна намерена удвоить это число. 

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# Военные учения

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