Литва подготовила группу украинских военных инструкторов

Военных из Украины готовили на базе подразделений литовской армии на протяжении трех недель, после они стали инструкторами.

Обучение военных кадров велось в учебных центрах боевой подготовки и сухопутных войск, пишет ТАСС. Отмечается, что украинские военные теперь могут обучать на курсах по стрельбе, а также координировать действия на территориях, где произошло химическое, биологическое или радиационное заражение.

Сколько военных прошли обучение в Литве, не уточняется, но сообщается, что в 2023 году страна намерена удвоить это число.