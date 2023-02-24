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ВОЗ: холерой могут заболеть свыше миллиарда людей

24 февраля 2023 15:04
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Риск заболевания холерой в мире остается высоким. Такому риску подвергаются свыше миллиарда людей. 

Только за прошедшую неделю о вспышках этого заболевания проинформировали три страны, сообщил в пятницу, 24 февраля, представитель ВОЗ Филипп Барбоза, пишет ТАСС. По прогнозам организации, риску подвержены граждане сорока трех стран. Он подчеркнул, что двадцать два государства в пяти регионах Всемирной организации здравоохранения борются со вспышками эпидемии. 

В 2022 году с холерой столкнулось в два раза больше стран, чем в 2021-м.

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# Заболевания

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