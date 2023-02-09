2000 французов вышли на протесты против новых экологических норм

Новости Франции. Страну снова охватили протесты. Но на этот раз дело не в пенсионной реформе. Парижские фермеры выступают против новых экологических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в акции приняли около 2 000 человек, также улицы французской столицы заполнили сотни тракторов. С плакатами и транспарантами аграрии призвали правительство отказаться от нововведений, в частности, от запрета пестицидов, что вызвало самое большое недовольство. Главным лозунгом демонстрантов стала фраза «Макрон ликвидирует сельское хозяйство».