«Надо быть безмозглым». Дуров заявил о небезопасности WhatsApp в 2026 году

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp ненадежен и уязвим для атак. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, анализ реализации системы шифрования показал множество слабых мест.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году», – написал Дуров в соцсети Х.

Тем временем международная группа истцов подала иск к Meta (компания, владеющая WhatsApp), обвинив в мошенничестве и доступе к личной переписке пользователей.

Кроме того, в России Роскомнадзор предупредил: если WhatsApp не выполнит требования по удалению запрещенных материалов, сервис будет полностью заблокирован в стране.

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