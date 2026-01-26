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Зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединённые Штаты

26 января 2026 17:06
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Мощнейший за последние 100 лет зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединенные Штаты. Его жертвами стали по меньшей мере семь человек. Под ударом стихии оказались 240 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады, начавшиеся в пятницу, не прекращались все выходные. Стихия парализовала более 40 штатов, 18 из которых ввели режим чрезвычайной ситуации.

Зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединённые Штаты-2

В некоторых районах сугробы выросли до 30 см и выше. Усугубил ситуацию арктический холод, который принес 40-градусные морозы. Из-за обледенения на юге страны повредились линии электропередачи. Без света остались более миллиона домов и предприятий. Транспортный коллапс довершил картину хаоса.

За последние два дня в стране было отменено рекордное со времен пандемии число авиарейсов – около 20 тысяч. Национальный аэропорт Вашингтона закрыт. Из-за непогоды в штате Мэн разбился частный самолет. На автомагистралях образовались километровые пробки, сотни автомобилей пришлось бросить прямо в сугробах.

Зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединённые Штаты-4

– Я рада, что нам не нужно заниматься уборкой снега. Мы благодарны всем водителям автобусов, работникам коммунальной службы и всем тем, кто работает на местах. Они стараются обеспечить безопасность людей.
– Это просто безумие. Я почти ничего не вижу. Когда выходила, подумала, что мне нужно взять с собой защитные очки или что-то подобное.

На фоне этой катастрофы люди в ужасе опустошают полки магазинов. Особую тревогу вызывает и судьба бездомных. Школы и учреждения закрыты. Власти в срочном порядке разворачивают палаточные городки. И конца этому коллапса не видно. Синоптики прогнозируют, что метели и ледяные дожди продлятся как минимум до конца января.

# Природные катаклизмы # США

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