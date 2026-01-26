Зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединённые Штаты
Мощнейший за последние 100 лет зимний шторм «Ферн» продолжает терзать Соединенные Штаты. Его жертвами стали по меньшей мере семь человек. Под ударом стихии оказались 240 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снегопады, начавшиеся в пятницу, не прекращались все выходные. Стихия парализовала более 40 штатов, 18 из которых ввели режим чрезвычайной ситуации.
В некоторых районах сугробы выросли до 30 см и выше. Усугубил ситуацию арктический холод, который принес 40-градусные морозы. Из-за обледенения на юге страны повредились линии электропередачи. Без света остались более миллиона домов и предприятий. Транспортный коллапс довершил картину хаоса.
За последние два дня в стране было отменено рекордное со времен пандемии число авиарейсов – около 20 тысяч. Национальный аэропорт Вашингтона закрыт. Из-за непогоды в штате Мэн разбился частный самолет. На автомагистралях образовались километровые пробки, сотни автомобилей пришлось бросить прямо в сугробах.
– Я рада, что нам не нужно заниматься уборкой снега. Мы благодарны всем водителям автобусов, работникам коммунальной службы и всем тем, кто работает на местах. Они стараются обеспечить безопасность людей.
– Это просто безумие. Я почти ничего не вижу. Когда выходила, подумала, что мне нужно взять с собой защитные очки или что-то подобное.
На фоне этой катастрофы люди в ужасе опустошают полки магазинов. Особую тревогу вызывает и судьба бездомных. Школы и учреждения закрыты. Власти в срочном порядке разворачивают палаточные городки. И конца этому коллапса не видно. Синоптики прогнозируют, что метели и ледяные дожди продлятся как минимум до конца января.