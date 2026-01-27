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Сотрудники Лувра вновь устроили забастовку

27 января 2026 05:45
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Входа нет. Лувр в Париже снова закрыт для посетителей. Это уже четвертая забастовка сотрудников с середины декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Лувра вновь устроили забастовку-2

Около 300 работников протестуют против нехватки персонала, непрозрачного управления и разницы в зарплатах по сравнению с другими госслужащими. Профсоюзы требуют, чтобы министр культуры урегулировал конфликт до своего ухода в предвыборную гонку. За полтора месяца музей уже несколько раз работал в ограниченном режиме или не открывался вовсе, вызывая разочарование у тысяч туристов.

Лувр открылся в конце XVIII века и с тех пор остается самым посещаемым музеем в мире.

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