Сотрудники Лувра вновь устроили забастовку

Входа нет. Лувр в Париже снова закрыт для посетителей. Это уже четвертая забастовка сотрудников с середины декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 300 работников протестуют против нехватки персонала, непрозрачного управления и разницы в зарплатах по сравнению с другими госслужащими. Профсоюзы требуют, чтобы министр культуры урегулировал конфликт до своего ухода в предвыборную гонку. За полтора месяца музей уже несколько раз работал в ограниченном режиме или не открывался вовсе, вызывая разочарование у тысяч туристов.

Лувр открылся в конце XVIII века и с тех пор остается самым посещаемым музеем в мире.