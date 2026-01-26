Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года
Совет Евросоюза поставил точку в энергетических отношениях с Россией, утвердив дату начала жесткой топливный «диеты» для ЕС. Речь о полном отказе от поставок «голубого топлива» из России. И это при том, что крупнейшие газовые хранилища континента истощены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новому документу, запрет на поставку сжиженного природного газа из России в ЕС вступит в силу 1 января 2027 года, а на трубопроводный – с 30 сентября того же года. Нарушение ограничений компаниями или частными лицами грозит многомиллиардными штрафами.
Это решение стало кульминацией политики отказа от российского топлива, начатой после 2022 года. И хоть поставки энергоресурса через Украину были полностью остановлены еще в конце 2024 года, независимости, о которой грезят в Брюсселе, все-таки может не случится. Отказ от российского топлива усилит зависимость ЕС от США, чья доля на европейском газовом рынке уже выросла с 5 % до 23 % за последние годы.
Дан Йоргенсен, комиссар ЕС по энергетике и жилищному строительству:
Сейчас США стали нашим вторым ключевым поставщиком, заняв место России. Мы не против торговли и диалога со Штатами по всем вопросам и не хотим торговых войн. Однако наша цель – не сменить одну зависимость на другую. Мы стремимся развивать собственную энергетику, и наша стратегия – в перспективе полностью отказаться от газа.
Деваться Евросоюзу некуда. Ради американского газа Брюсселю придется проглотить и оскорбления Трампа на Давосском форуме, и его желание присоединить Гренландию к США, и даже смириться с выводом войск НАТО.
Остается уповать на единственное, что у европейцев свое – нестабильную зеленую энергетику, которая также не раз подвергалась критике администрации Белого дома. Так, на сегодняшнем саммите в Гамбурге ряд стран обязались развить ветроэнергетику до 100 ГВт. Только вот реализовать это будет возможно только к 2050 году, когда в Европе сменится не одно поколение политических приоритетов.