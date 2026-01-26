Совет Евросоюза поставил точку в энергетических отношениях с Россией, утвердив дату начала жесткой топливный «диеты» для ЕС. Речь о полном отказе от поставок «голубого топлива» из России. И это при том, что крупнейшие газовые хранилища континента истощены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому документу, запрет на поставку сжиженного природного газа из России в ЕС вступит в силу 1 января 2027 года, а на трубопроводный – с 30 сентября того же года. Нарушение ограничений компаниями или частными лицами грозит многомиллиардными штрафами. Это решение стало кульминацией политики отказа от российского топлива, начатой после 2022 года. И хоть поставки энергоресурса через Украину были полностью остановлены еще в конце 2024 года, независимости, о которой грезят в Брюсселе, все-таки может не случится. Отказ от российского топлива усилит зависимость ЕС от США, чья доля на европейском газовом рынке уже выросла с 5 % до 23 % за последние годы.