На Аляске обнаружили обломки разбившегося самолёта

Воздушное судно разбилось неподалеку от города Ном, куда оно и направлялось. Как сообщается, никто из пассажиров не выжил. На борту на тот момент находились 10 человек. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Причины катастрофы пока остаются неизвестны. Напомним, самолет пропал с радаров через 38 минут после вылета. Это уже третья авиакатастрофа в США менее чем за две недели.