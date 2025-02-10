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На Аляске обнаружили обломки разбившегося самолёта

10 февраля 2025 07:41
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На Аляске обнаружили обломки пропавшего несколько дней назад самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске обнаружили обломки разбившегося самолёта-2

Воздушное судно разбилось неподалеку от города Ном, куда оно и направлялось. Как сообщается, никто из пассажиров не выжил. На борту на тот момент находились 10 человек. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Причины катастрофы пока остаются неизвестны. Напомним, самолет пропал с радаров через 38 минут после вылета. Это уже третья авиакатастрофа в США менее чем за две недели.

# Крушение # Возгорание самолета # Авиакатастрофа # США

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