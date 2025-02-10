Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID

Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Дональда Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID и отправить их в отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешнее постановление будет действовать до 14 февраля, а уже в 12 февраля состоится слушание по делу. Кроме того, суд решил восстановить в должности 500 работников организации. Напомним, ранее Трамп подписал указ о заморозке программ USAID на 3 месяца, чтобы проверить их на соответствие внешней политике страны. Свыше тысячи сотрудников агентства либо уволили, либо отправили в отпуск.