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Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID

10 февраля 2025 06:08
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Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Дональда Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID и отправить их в отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID-2

Нынешнее постановление будет действовать до 14 февраля, а уже в 12 февраля состоится слушание по делу. Кроме того, суд решил восстановить в должности 500 работников организации. Напомним, ранее Трамп подписал указ о заморозке программ USAID на 3 месяца, чтобы проверить их на соответствие внешней политике страны. Свыше тысячи сотрудников агентства либо уволили, либо отправили в отпуск.

# США # USAID # Дональд Трамп

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