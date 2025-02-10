Овечкин обошел Эспозито по очкам в НХЛ и приближается к Кросби
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметился голевой передачей в игре с «Ютой» и достиг отметки в 1 591 очко за карьеру (879 голов и 712 передач) в 1 465 матчах.
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По этому критерию Овечкин обошел Фила Эспозито (1 590 очков в 1 282 играх), но идет вторым после Сидни Кросби (1 654 очка в 1 327 играх). А лидером по количеству очков является Уэйн Гретцки (2 857 очков в 1 487 играх).