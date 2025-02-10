Овечкин обошел Эспозито по очкам в НХЛ и приближается к Кросби

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметился голевой передачей в игре с «Ютой» и достиг отметки в 1 591 очко за карьеру (879 голов и 712 передач) в 1 465 матчах.