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Мощная магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце

10 февраля 2025 07:27
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К Земле возвращается огромная корональная дыра на Солнце, что может вызвать магнитные бури. По прогнозам ученых, они начнутся 10 февраля и продолжатся до середины недели, а возможно, и дольше. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце и корональные дыры, в результате которых выделяется энергия и зарядные частицы, влияющие на магнитное поле планеты.

Мощная магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь – головные боли, бессонница, чувство слабости, тахикардия и скачки артериального давления. Кроме того, космические изменения могут стать причиной мигрени, замедленного капиллярного кровотока, плохого настроения, повышения раздражительности, воспаления суставов, болей в спине и тяжести в ногах.

# Наука # Природные явления

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