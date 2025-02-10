Мощная магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце

К Земле возвращается огромная корональная дыра на Солнце, что может вызвать магнитные бури. По прогнозам ученых, они начнутся 10 февраля и продолжатся до середины недели, а возможно, и дольше. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце и корональные дыры, в результате которых выделяется энергия и зарядные частицы, влияющие на магнитное поле планеты.