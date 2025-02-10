Мощная магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце
К Земле возвращается огромная корональная дыра на Солнце, что может вызвать магнитные бури. По прогнозам ученых, они начнутся 10 февраля и продолжатся до середины недели, а возможно, и дольше. Об этом пишет РИА Новости.
Причиной магнитных бурь становятся вспышки на Солнце и корональные дыры, в результате которых выделяется энергия и зарядные частицы, влияющие на магнитное поле планеты.
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Симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь – головные боли, бессонница, чувство слабости, тахикардия и скачки артериального давления. Кроме того, космические изменения могут стать причиной мигрени, замедленного капиллярного кровотока, плохого настроения, повышения раздражительности, воспаления суставов, болей в спине и тяжести в ногах.