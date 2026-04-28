Новости по тегу #Возгорание самолета

Предварительно, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе низкая видимость.
По сообщению властей, связь с лайнером прервалась через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в горной местности.
Пока информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, около 180 человек, включая пассажиров и членов экипажа, успешно эвакуированы.
Причины катастрофы выясняются. По одной из версий, она произошла из-за плохих погодных условий.
Пассажирам пришлось экстренно покидать салон через аварийные трапы.
На борту находились около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли.
Студенты провели акцию протеста с требованием провести тщательное расследование трагедии.
Как минимум 19 человек погибли и свыше 100 ранены.
«Я не знаю, как я выжил. Люди умирали у меня на глазах – стюардессы и двое людей рядом», – добавил он. «Когда я увидел выход, я подумал, что смогу выбраться. Я попытался, и мне это удалось», – добавил он.
Все произошло, когда лайнер выруливал на взлетную полосу. Внезапно вспыхнул один из двигателей.
Воздушное судно разбилось неподалеку от города Ном, куда оно и направлялось. Как сообщается, никто из пассажиров не выжил.
В США продолжается череда авиаинцидентов.
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