Прямой эфир

Новости по тегу #Возгорание самолета

В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли 14 человек
28 апреля 2026 08:14

В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли 14 человек

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии
29 января 2026 07:28

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии

В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе
05 декабря 2025 08:24

В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе

В Кении при крушении пассажирского самолёта погибли 11 человек
29 октября 2025 05:52

В Кении при крушении пассажирского самолёта погибли 11 человек

В международном аэропорту Денвера при взлёте загорелся самолёт
27 июля 2025 07:34

В международном аэропорту Денвера при взлёте загорелся самолёт

В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24
24 июля 2025 10:37

В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24

Авиакатастрофа в столице Бангладеш спровоцировала волну протестов
22 июля 2025 13:38

Авиакатастрофа в столице Бангладеш спровоцировала волну протестов

В Дакке военный самолёт упал на студенческий городок – есть жертвы
21 июля 2025 13:37

В Дакке военный самолёт упал на студенческий городок – есть жертвы

Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии
13 июня 2025 11:21

Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии

В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт
14 марта 2025 08:08

В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолёт

На Аляске обнаружили обломки разбившегося самолёта
10 февраля 2025 07:41

На Аляске обнаружили обломки разбившегося самолёта

В Хьюстоне при взлёте загорелся самолет – обошлось без жертв
03 февраля 2025 08:53

В Хьюстоне при взлёте загорелся самолет – обошлось без жертв