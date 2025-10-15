Поставки Tomahawk Киеву столкнутся с серьёзными проблемами – NYT

Факт передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk подведет Вашингтон к конфликту с Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Чтобы осуществить запуск Tomahawk, Киеву нужна пусковая установка Typhon, что, как предполагают военнослужащие, приблизит США к прямой конфронтации с РФ, отмечает автор.

Ранее окончательное решение о поставках Киеву Tomahawk президент США Дональд Трамп планировал принять после обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным. 6 октября глава белого дома информировал о фактическом принятии решения, не сообщив подробностей.

Фото: Pinterest