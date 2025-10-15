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Поставки Tomahawk Киеву столкнутся с серьёзными проблемами – NYT

15 октября 2025 08:56
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Поставки Tomahawk Киеву столкнутся с серьёзными проблемами – NYT-0

Факт передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk подведет Вашингтон к конфликту с Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Чтобы осуществить запуск Tomahawk, Киеву нужна пусковая установка Typhon, что, как предполагают военнослужащие, приблизит США к прямой конфронтации с РФ, отмечает автор.

Ранее окончательное решение о поставках Киеву Tomahawk президент США Дональд Трамп планировал принять после обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным. 6 октября глава белого дома информировал о фактическом принятии решения, не сообщив подробностей.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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