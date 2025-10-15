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«Женщина, которая приносит любовь». Певица Светлана Воронище рассказала о новой песне

15 октября 2025 09:16
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Воронище, музыкант и Светлана Воронище, певица.

Александр Меженный, ведущий:
У нас сегодня повод замечательный. Музыкальная композиция, новый клип. Я так понимаю, что главное творческое лицо в данном случае Светлана. Третий музыкальный клип. Давайте с этого как раз таки и начнем. Что за музыкальная композиция?

«Женщина, которая приносит любовь». Певица Светлана Воронище рассказала о новой песне-2

Светлана Воронище, певица:
Музыкальная композиция «Женщина, которая приносит любовь». Песня написана была еще год назад, но вынашивались суть, сценарий, как снять этот клип. Хотя все просто, там в словах все написано: женщина, которая приносит любовь. Ты ее обними, поцелуй, и она подарит тебе очень много тепла, десерт из красоты и тепла. Поэтому нужно любить своих женщин, ценить. Пособие по семейной жизни. Если ты встретил свою на пути, то постарайся и ее береги.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Светлана Воронище # Александр Воронище # Александр Меженный

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