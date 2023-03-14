Литва продлила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Новости Литвы. Сейм Литвы продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью до 2 мая 2023 года. Решение было принято большинством депутатов, при этом против выступили 16. Еще 27 парламентариев воздержались от голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти меры необходимы для защиты от якобы потенциальных угроз нацбезопасности. Решение о введении режима ЧП вступило в силу 10 ноября 2021 года. Его действие распространяется на пограничную зону и на 5 километров вглубь страны. В эти районы въезд для всех, кроме местных жителей, возможен только по специальным пропускам, запрещено проведение собраний.