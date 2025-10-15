Песков ответил Макрону на угрозы о «расплате» РФ за упорство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о России, пишет РИА Новости.

По заявлению Макрона, если РФ не продемонстрирует стремление к переговорному процессу, ей придется за это расплачиваться. Французский лидер также сообщил о поддержке Киева со стороны Парижа, объединяющего усилия в рамках «коалиции желающих».

Дипломат сообщил, что Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию, а СВО продолжается, потому что у РФ нет альтернатив. «Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – указал Песков.

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