«Мы всегда будем готовы поддержать вас». В Сирию прибыл гуманитарный груз из Беларуси

В пострадавшую от землетрясения Сирию прибыл гуманитарный груз из Беларуси. Поддержка народу этой страны оказывается по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет приземлился в сирийском аэропорту Латакия. Груз весом более 25 тонн доставлен МЧС Беларуси на самолете Министерства обороны. На борту все, что запрашивала пострадавшая сторона: палатки, одеяла, средства гигиены, медикаменты и многое другое. В ночь на 12 февраля борт вылетел из аэропорта Мачулищи. Начиная с 2015-го, сирийской стороне помощь доставляется периодически. На этот раз ее сбор по понятным причинам был произведен оперативно.