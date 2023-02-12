«Мы всегда будем готовы поддержать вас». В Сирию прибыл гуманитарный груз из Беларуси

В пострадавшую от землетрясения Сирию прибыл гуманитарный груз из Беларуси. Поддержка народу этой страны оказывается по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пострадавшую от землетрясения Сирию прибыл гуманитарный груз из Беларуси. Поддержка народу этой страны оказывается по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самолет приземлился в сирийском аэропорту Латакия. Груз весом более 25 тонн доставлен МЧС Беларуси на самолете Министерства обороны. На борту все, что запрашивала пострадавшая сторона: палатки, одеяла, средства гигиены, медикаменты и многое другое. В ночь на 12 февраля борт вылетел из аэропорта Мачулищи. Начиная с 2015-го, сирийской стороне помощь доставляется периодически. На этот раз ее сбор по понятным причинам был произведен оперативно.
Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:
Мы видели, как белорусский народ с любовью собирал нам гуманитарную помощь. Мы очень благодарны за ваше сочувствие и любовь к Сирии. Как Беларусь поддержала нас в такой трудный момент, так и мы всегда будем готовы поддержать вас.
Количество погибших в Сирии приближается к четырем тысячам. Там продолжаются поисково-спасательные мероприятия, но с каждой минутой шансов найти выживших все меньше. С момента трагедии пошли седьмые сутки. Шансы на спасение тают с каждой минутой, но надежда умирает последней.
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