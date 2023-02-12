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В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи

12 февраля 2023 07:54
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В Турции утро 12 февраля тоже началось с печальных новостей. Количество погибших там превысило 24 тысячи. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи-1

Помощь Турции предложили 45 государств. В их числе и Беларусь. В пострадавших районах продолжает работу наш отряд особого назначения «ЗУБР». Людям, оставшимся без жилья и имущества, оказывается гуманитарная помощь. В районе бедствия расставлены десятки палаток с едой и водой.

В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи-4

Рамазан Чакыр, координатор гуманитарного общества (Турция):
Гуманитарная помощь пострадавшим организована. Помогают многие. Пригнали более тысячи фур. В них самое необходимое: вода, еда, одежда. Многие что-то приносят.

В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи-7

В Турции продолжается национальный траур. Родственники оплакивают погибших, а экстренные службы снова и снова объявляют минуту тишины в надежде услышать хоть какие-то сигналы от выживших из-под завалов. Реагируют на каждый звук.

В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи-10

Но пока одни борются за каждую жизнь, другие пережидают не лучшие моменты. Немецкие и австрийские спасатели временно приостановили работу в зоне бедствия из соображений безопасности.

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# Землетрясение # Рамазан Чакыр # Фотофакт

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