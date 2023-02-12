В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи

В Турции утро 12 февраля тоже началось с печальных новостей. Количество погибших там превысило 24 тысячи. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь Турции предложили 45 государств. В их числе и Беларусь. В пострадавших районах продолжает работу наш отряд особого назначения «ЗУБР». Людям, оставшимся без жилья и имущества, оказывается гуманитарная помощь. В районе бедствия расставлены десятки палаток с едой и водой.

Рамазан Чакыр, координатор гуманитарного общества (Турция):

Гуманитарная помощь пострадавшим организована. Помогают многие. Пригнали более тысячи фур. В них самое необходимое: вода, еда, одежда. Многие что-то приносят.