В Турции продолжаются поисково-спасательные работы, число погибших превысило 24 тысячи

В Турции утро 12 февраля тоже началось с печальных новостей. Количество погибших там превысило 24 тысячи. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Турции утро 12 февраля тоже началось с печальных новостей. Количество погибших там превысило 24 тысячи. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь Турции предложили 45 государств. В их числе и Беларусь. В пострадавших районах продолжает работу наш отряд особого назначения «ЗУБР». Людям, оставшимся без жилья и имущества, оказывается гуманитарная помощь. В районе бедствия расставлены десятки палаток с едой и водой.
Рамазан Чакыр, координатор гуманитарного общества (Турция):
Гуманитарная помощь пострадавшим организована. Помогают многие. Пригнали более тысячи фур. В них самое необходимое: вода, еда, одежда. Многие что-то приносят.
В Турции продолжается национальный траур. Родственники оплакивают погибших, а экстренные службы снова и снова объявляют минуту тишины в надежде услышать хоть какие-то сигналы от выживших из-под завалов. Реагируют на каждый звук.
Но пока одни борются за каждую жизнь, другие пережидают не лучшие моменты. Немецкие и австрийские спасатели временно приостановили работу в зоне бедствия из соображений безопасности.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Землетрясение в Турции. 50 человек удалось найти живыми – данные на 11 февраля
Города стерты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим
«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий