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В Боливии музыканты 2 часа играли для людей на карнавале в шахтёрском городе

12 февраля 2023 08:06
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Новости Боливии. Жизнеутверждающие кадры из Боливии. Там тысячи музыкантов радуют публику на карнавале в небольшом шахтерском городке Оруро. Возрожденной средневековой традиции уже более двадцати лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Боливии музыканты 2 часа играли для людей на карнавале в шахтёрском городе-1

Музыканты, а их в 2023 году собралось около пяти тысяч, выступали под руководством четырех дирижеров, которые сменялись на протяжении двухчасового шоу. Фестиваль оркестров проходит рядом с храмом в честь святой, которая считается покровительницей горняков. Регион Оруро является одним из основных производителей полезных ископаемых в Боливии, начиная с XVII века.  

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# Фестиваль # Новости Боливии # Фотофакт

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