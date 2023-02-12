В Боливии музыканты 2 часа играли для людей на карнавале в шахтёрском городе

Новости Боливии. Жизнеутверждающие кадры из Боливии. Там тысячи музыкантов радуют публику на карнавале в небольшом шахтерском городке Оруро. Возрожденной средневековой традиции уже более двадцати лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыканты, а их в 2023 году собралось около пяти тысяч, выступали под руководством четырех дирижеров, которые сменялись на протяжении двухчасового шоу. Фестиваль оркестров проходит рядом с храмом в честь святой, которая считается покровительницей горняков. Регион Оруро является одним из основных производителей полезных ископаемых в Боливии, начиная с XVII века.