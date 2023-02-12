Беларусь направила гуманитарный груз в Сирию, там погибли почти 4 тысячи человек

Беларусь 12 февраля направила гуманитарный груз в Сирию, пострадавшую от землетрясения. Поддержка народу этого государства оказывается по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту все, что запрашивала пострадавшая сторона: палатки, одеяла, средства гигиены, медикаменты и многое другое. Количество погибших в Сирии приближается к четырем тысячам. Там продолжаются поисково-спасательные мероприятия, но с каждой минутой шансов найти выживших все меньше. С момента трагедии пошли седьмые сутки.

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