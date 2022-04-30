Муниципальный советник из Молдовы: вместо того, чтобы поднять пенсии, они закупают военную технику у американцев

Вячеслав Жуков, муниципальный советник г. Бельцы (Молдова):

Люди, к сожалению, по своей структуре доверчивы. Они любят сказки, которые им рассказывала в предвыборную кампанию команда Санду. Они обещали хорошие времена, но привели эти хорошие времена к тотальным цензуре, подмене ценностей, нищете. Можно продолжать вечно. Мы видим, что вместо того, чтобы поднять пенсии пенсионерам до нормального размера, они предпочитают закупать военную технику у американцев. Порядка 5 миллионов долларов они потратили на закупку военной техники в нейтральной стране. Люди уже чувствуют и сами готовы выходить на протесты. Без партийных флагов, без партийной поддержки люди сами уже объединяются в группы, протестуют. Сейчас аграрии протестуют, потому что у нас посевы одни из самых слабых за последние годы.

Пустовой: «Я вижу, уже утихли критики про абы не было войны. Правда же, уже не так смешно». Читайте здесь.