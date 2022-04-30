ЛЖД потеряли 11 миллионов тонн грузов из-за санкций против Беларуси

Новости Литвы. Литва не может справиться с проблемами, вызванными санкциями против Беларуси. Из-за прекращения транзита продукции наших предприятий и резкого сокращения новых заказов две тысячи сотрудников железной дороги лишатся рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ограничений Евросоюза ЛЖД потеряли 11 миллионов тонн грузов из Беларуси. Убытки уже составили 150 миллионов евро. Но даже массовое сокращение работников вряд ли спасет ситуацию. Скорее, наоборот. Только на выходное пособие уволенным придется потратить 6 миллионов евро.

Восполнить огромную финансовую брешь не получится. В 2022 году планируется перевезти всего лишь 26 миллионов тонн грузов – это самый низкий объем за всю историю предприятия. А на этом как раз и зарабатывают Литовские железные дороги. И только благодаря грузоперевозкам они покрывают убыточные пассажирские перевозки.