В Мадриде +26°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 мая

В Париже синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Столбик термометра здесь покажет +17 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +20 °С, ожидается пасмурная без осадков погода. В Риме ясно с переменной облачностью и до +22 °С. В Мадриде до +26 °С, ясно и переменная облачность, без осадков.

В столице Болгарии до +17 °С, ожидается пасмурная дождливая погода. В Анкаре +18 °С, синоптики прогнозируют сильный дождь. В Афинах до +24 °С, ожидается преимущественно ясная погода с переменной облачностью и без осадков.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают переменную облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +12 °С. В Вильнюсе также +12 °С и переменная облачность, осадков не предвидится. В Варшаве обещают ясную, с переменной облачностью погоду, без осадков, воздух днем прогреется до +18 °С.