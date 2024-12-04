Муковозчик: нам не нужно в Европу, это не наш путь. Мы сами должны форматировать Европу под себя

Григорий Азаренок, СТВ:

Но тут еще один важный момент. Уж сколько раз твердили миру: посмотрите хоть советские плакаты, хоть тех же Кукрыниксов, еще кого-то. Я к чему. «Уж сколько раз твердили миру» – басня Крылова так называется. Сейчас-то уже это и законодательно принято, но особенно госслужащие, военнослужащие, да любые. И сами, и деток туда не надо отправлять. Сами вы каждый в меру своего, так сказать, как вы сказали.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Просто надо понимать, что за границей тебя будут обязательно за тобой будут, на тебя будут собирать компромат. Тебя или твоих детей будут вербовать. Еще хуже, если тебя подставят, соорудят ситуацию и начнут шантажировать. Тогда что ты будешь делать? Это же очень сложная ситуация с моральным выбором. А что на самом деле делать там любящей матери или отцу? То есть думайте об этом, прежде чем рваться за границу. Вообще, я об этом пишу последнее время постоянно, потому что это очень важно. Путь в Европу для нас – это путь в быдло, это путь в уборщики, это путь в трудовые ресурсы. Это не наш путь, короче говоря. Нам не надо в Европу. Это нам Европу надо под себя форматировать, откуда и инициатива про хартию многополярности.

Григорий Азаренок:

Стоит еще раз всем как-то осознать, что там, с той стороны, правил нет. Это здесь вы вопите про режим, но у нас режим очень благородный. Там правил вообще никаких нет. Там подсунут хорошо если наркотики, или проститутку, или еще что-то. Там завалят и не заметят, в лесу прикопают, если надо. И никто их не осудит.

Андрей Муковозчик:

Это будет вот то же самое. Меркель будет обсуждать лабрадора Путина. А что сделают с простыми гражданами? Хоть в лесу прикопают. Да. Это Меркель не интересует. Это Меркель. А остальные – они калибром вообще ниже, мельче. И, к сожалению, да, так оно и будет.