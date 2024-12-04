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Власти Латвии выделили свыше 1 млн евро на укрепление границы с Беларусью

04 декабря 2024 16:54
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Латвия намерена укрепить рубежи с нашей страной. На это власти выделили еще свыше миллиона евро. Правительство уже утвердило перераспределение средств. Строительство инфраструктуры для охраны разделено на два этапа. Каждый из них будет стоить около полумиллиона. Деньги предназначены для управления проектом, косвенных затрат, покрытия непредвиденных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Латвии выделили свыше 1 млн евро на укрепление границы с Беларусью-2

Подобные траты в нынешних обстоятельствах выглядят странно. Латвийская экономика переживает не самые лучшие времена. Целесообразность расходов правительства не раз вызывала вопросы, но Латвия – одна из немногих стран ЕС, где эффективность использования средств никак не контролируется.

В третьем квартале 2024 года ВВП страны сократился примерно на 1,5 % по сравнению с тем же периодом 2023-го. На этом фоне эксперты ухудшили прогнозы роста экономики. Напомним, ранее так же поступила и комиссия ЕС, которая спустя некоторое время реальнее взглянула на совсем не радужные финансовые перспективы Европы. 

# Граница # Международная политика

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