НАТО намерено создать флот морских беспилотников

НАТО продолжает накалять обстановку в мире. Альянс объявил о планах создать флот морских беспилотников. Их задачей станет ежедневное наблюдение за объектами инфраструктуры блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отслеживать предстоит и надводную, и подводную активность.

Решение принято на фоне того, что в европейских водах участились случаи повреждения кабелей. Поэтому руководство НАТО начало разрабатывать систему, которая позволила бы осуществлять непрерывный мониторинг обстановки под водой и над ней. Охраняемой территорией станут Балтийское и Средиземное моря. Сформировать такой флот готовятся до следующего саммита НАТО. Напомним, что он пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.