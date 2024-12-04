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НАТО намерено создать флот морских беспилотников

04 декабря 2024 19:48
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НАТО продолжает накалять обстановку в мире. Альянс объявил о планах создать флот морских беспилотников. Их задачей станет ежедневное наблюдение за объектами инфраструктуры блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отслеживать предстоит и надводную, и подводную активность.

НАТО намерено создать флот морских беспилотников-2

Решение принято на фоне того, что в европейских водах участились случаи повреждения кабелей. Поэтому руководство НАТО начало разрабатывать систему, которая позволила бы осуществлять непрерывный мониторинг обстановки под водой и над ней. Охраняемой территорией станут Балтийское и Средиземное моря. Сформировать такой флот готовятся до следующего саммита НАТО. Напомним, что он пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.

# НАТО

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