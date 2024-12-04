Муковозчик: США не любят ЕС. Америка с каждым хочет отдельную политику: кому-то косточку, кого-то высечь

Григорий Азарёнок, СТВ:

А кто ж Югославии С-300-то не дал? Вот достаточно было С-300 дать Югославии, все было бы совсем по-другому. Не было бы никакой Украины, не было бы после этого Ирака. Вот этой всей цепочки событий.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Тогда еще не прозвучали те самые слова «я устал, я ухожу». То есть должны были они сначала прозвучать, потом должен был пройти какой-то период времени. И только потом стал возможен 2008 год. Потому что случись, скажем, то же самое где-нибудь в 1998 году, я боюсь, как-то по-другому выглядела бы южная граница России, Кавказ, Закавказье. Не так, как сейчас, по крайней мере. А вот так уже к 2008 мы уже начали как бы огрызаться, начали понимать, где национальные интересы, где линии, которые нельзя переходить, где позиции, которые нельзя сдавать, отдавать. И как-то нас Батька от той самой пропасти как отвел, так мы даже не успели и перековаться. А россиянам пришлось какие-то вещи просто перекручивать обратно, потому что уж больно много страны распродали – Гайдара, Чубайса.

Григорий Азарёнок:

Да, но тут еще такой момент, когда вот так разгулялись в 90-е вот эта американская и западная элитка. Теперь понятно, почему их, грубо говоря, к лотку обратно не приучить никак. Они почувствовали вкус вообще полной безнаказанности, когда они в середине Европы на огромную страну просто разутюжили.

Андрей Муковозчик:

Мы делаем, что хотим. Европа уже молчит. Так а откуда эта история, по большому счету, с санкциями, в которые они втянули Европу, тем самым положив Европу окончательно экономически? Она же оттуда корняет. Потому что, оказалось, можно делать так, как мы хотим. А Европа пристроится, никуда не денется. Потому что испугается. Потому что на всякий случай еще и Британию под себя вывели. Ну и да, и все мы видим это вот. Я уверен, что при нашей с вами еще как бы мы еще увидим распадение Евросоюза. Потому что, собственно, все идет к тому, что этот проект должен закончиться. Он не нравится американцам, и поэтому снова будут отдельные национальные образования, отдельные государства в Европе, с каждым из которых Америка будет вести отдельную политику. Потому что так удобнее. Кого-то высечь розгами, кому-то дать косточку. Сейчас приходится это делать оптом.