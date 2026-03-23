ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, заставляет Европейский союз возвращаться к вопросу энергобезопасности. Уже 26 марта Координационная группа ЕС проведет экстренное заседание по газу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне подорожания топлива чиновники намерены оценить все риски и подготовить европейскую экономику к затяжному периоду нестабильности.
Сейчас временную передышку рынкам дали сообщения Трампа о якобы конструктивных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а также решение о временном снятии санкций с Ирана на месяц. По данным аналитиков, сегодня это привело к резкому снижению нефтяных котировок на биржах. Однако эксперты сходятся во мнении, что расслабляться рано. Перебои в поставках энергоресурсов, в том числе газа, могут сохраниться на месяцы, а возможно, и на годы.
Ван Гуоцзюнь, доктор экономических наук Школы страхования и экономики Университета международного бизнеса и экономики в Пекине (Китай):
Инфраструктура ключевых нефтедобывающих стран Персидского залива серьезно пострадала. Ожидается, что, даже если Ормузский пролив откроется завтра, он физически не сможет поставлять прежние объемы газа в Европу и Азию на протяжении еще 3-5 лет. К тому же крупнейшие игроки отрасли, такие как Катар, не намерены отправлять свои суда в опасный регион даже под конвоями без приемлемого для Ирана мирного соглашения с США и Израилем.
Катар, который является одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире, перенаправляет их в обход Африки. Это увеличивает время доставки на 10-15 суток и создает логистические риски. Сейчас цена газа в ЕС достигла 750 долларов за тысячу кубометров. При этом уровень заполненности европейских подземных хранилищ опустился до критических 28 %. В ответ на это Еврокомиссия призвала страны союза начать досрочную закачку газа, чтобы зимой не столкнуться с его дефицитом и высокими ценами. Кстати, вместе с тем уменьшение планки заполнения хранилищ с 90 до 80 % – сигнал того, что в Брюсселе готовятся к худшему сценарию.
ЕС наотрез отказывается от российских поставок энергоресурсов – к чему это может привести. Читайте здесь.