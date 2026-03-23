ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, заставляет Европейский союз возвращаться к вопросу энергобезопасности. Уже 26 марта Координационная группа ЕС проведет экстренное заседание по газу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне подорожания топлива чиновники намерены оценить все риски и подготовить европейскую экономику к затяжному периоду нестабильности.

Сейчас временную передышку рынкам дали сообщения Трампа о якобы конструктивных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а также решение о временном снятии санкций с Ирана на месяц. По данным аналитиков, сегодня это привело к резкому снижению нефтяных котировок на биржах. Однако эксперты сходятся во мнении, что расслабляться рано. Перебои в поставках энергоресурсов, в том числе газа, могут сохраниться на месяцы, а возможно, и на годы.