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Польша оказалась одной из самых бедных стран ЕС по запасам пресной воды

23 марта 2026 17:02
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Европейские стандарты на деле оборачиваются дефицитом. Польша оказалась в хвосте Евросоюза по запасам пресной воды. На одного жителя здесь приходится почти в 3 раза меньше водных запасов, чем в среднем по Европейскому союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляют регулярные засухи, которые наносят серьезный урон сельскому хозяйству. Директивы Евросоюза предписывают вести учет каждого водозабора и обеспечивать хорошее состояние рек и озер. Польша, не сумев наладить контроль за использованием воды аграриями, получает от Еврокомиссии штарфы. Ежегодный ущерб от таких разбирательств уже превышает 700 миллионов евро. 

Польша оказалась одной из самых бедных стран ЕС по запасам пресной воды-2

Попытки усилить регулирование для сокращения этих издержек к середине века грозят аграриям устойчивым снижением сборов. В итоге под ударом окажутся и крестьянские хозяйства, и государственная казна. На этом фоне доверие поляков к кабинету министров тает быстрее весеннего снега. Согласно последнему опросу, почти половина граждан страны дает отрицательную оценку деятельности правительства.

# Новости Польши # Кризис в ЕС

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