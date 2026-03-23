Польша оказалась одной из самых бедных стран ЕС по запасам пресной воды

Европейские стандарты на деле оборачиваются дефицитом. Польша оказалась в хвосте Евросоюза по запасам пресной воды. На одного жителя здесь приходится почти в 3 раза меньше водных запасов, чем в среднем по Европейскому союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляют регулярные засухи, которые наносят серьезный урон сельскому хозяйству. Директивы Евросоюза предписывают вести учет каждого водозабора и обеспечивать хорошее состояние рек и озер. Польша, не сумев наладить контроль за использованием воды аграриями, получает от Еврокомиссии штарфы. Ежегодный ущерб от таких разбирательств уже превышает 700 миллионов евро.