Германия осталась без куриных яиц накануне Пасхи
В Германии перед Пасхой разгорелся нешуточный ажиотаж. Куриные яйца, главный символ праздника, исчезли с прилавков магазинов в крупных городах. А оставшиеся продают по баснословной цене – 8 евро за десяток. Всему виной эпидемия среди несушек и сокращение поставок из стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находчивые немцы потянулись за город, к фермерам, где яйца еще можно купить по вменяемой цене. А вот тем, кто надеялся на дешевую продукцию из Украины, не повезло. В партиях, которые поступили в Евросоюз, обнаружили остатки антибиотиков, запрещенных в местном сельском хозяйстве уже более четверти века. Официально зафиксировано 14 тревожных сигналов, но в действительности нарушений гораздо больше.
Впрочем, те немногие, кому посчастливилось купить некачественные яйца, в случае отравления останутся без лекарств. В Германии закрылись все аптеки из-за забастовки. Более 160 тысяч работников отрасли вышли на улицы Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа и Ганновера. Фармацевты требуют увеличения финансирования и пересмотра зарплат, которые не менялись 15 лет. За это время страна лишилась 20% аптек.