Германия осталась без куриных яиц накануне Пасхи

В Германии перед Пасхой разгорелся нешуточный ажиотаж. Куриные яйца, главный символ праздника, исчезли с прилавков магазинов в крупных городах. А оставшиеся продают по баснословной цене – 8 евро за десяток. Всему виной эпидемия среди несушек и сокращение поставок из стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находчивые немцы потянулись за город, к фермерам, где яйца еще можно купить по вменяемой цене. А вот тем, кто надеялся на дешевую продукцию из Украины, не повезло. В партиях, которые поступили в Евросоюз, обнаружили остатки антибиотиков, запрещенных в местном сельском хозяйстве уже более четверти века. Официально зафиксировано 14 тревожных сигналов, но в действительности нарушений гораздо больше.