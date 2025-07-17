Колледжи Минской области планируют принять более 6 тыс. учащихся

18 июля стартует приемная кампания в колледжи на уровень среднего специального образования. В Минской области документы у абитуриентов будут принимать 23 учреждения образования. Упор на практикоориентированность и развитие прикладных навыков. Так, в Смиловичском аграрном колледже на первый курс планируют зачислить 330 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Засядько – будущий ветеринарный врач. В старшей школе определился с выбором профессии и местом обучения. Здесь нравится программа, подача информации и практические занятия. Есть и желание развиваться в профессии, в планах – открыть свою ветеринарную клинику.

Александр Засядько, учащийся Смиловичского государственного аграрного колледжа: У меня появилось желание лечить животных. Хочется спасать и помогать им. Поэтому решил стать ветеринаром. Ездим на фермы на практике, вакцинируем коров, собираем у них кровь, мазки. Лечим, помогаем. Хозяйства посещаем разные.

Ирина Иванютина, преподаватель Смиловичского государственного аграрного колледжа:

Я преподаю предмет такой, как паразитология и инвазионные болезни животных. Он преподается на третьем или четвертом курсе. Изучают паразитов, которые обитают у животных и у человека. У нас есть много макропрепаратов, микропрепаратов. Мы можем изучить их вживую.

Подготовку в Смиловичском аграрном колледже ведут по трем специальностям дневной формы обучения и по пяти – заочно. В топе у абитуриентов – ветеринарная медицина. В этом году на первый курс примут 330 человек. Вступительная кампания стартует уже 18 июля.