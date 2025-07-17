В Клецком районе отмечен второй экипаж, который намолотил и перевез тысячу тонн зерна

Жатва заметно набирает темп. От качества и скорости работы зависит продовольственная безопасность. В Минской области продолжается уборка озимого ячменя. Среди хлеборобов есть свои герои. Так, в хозяйстве «Кухчицы» Клецкого района отмечен второй экипаж, который намолотил и перевез тысячу тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такой показатель – хороший стимул для остальных, чтобы повторить поставленный рекорд.

Сергей Костюкевич сейчас убирает с хлебных нив озимый ячмень. В «Кухчицах» трудится 20 лет. Предприятие стало уже родным местом. Работу любит. Относится с трепетом к каждому убранному зернышку. Оттого и хорошие намолоты. Его рекорд – тысяча тонн зерна. Урожай тоже радует. Да и техника не подводит.

Сергей Костюкевич, старший механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Хорошо агрономы сработали, урожайность более менее. Заслуга не только моя, совместно коллектива. Добиваемся таких результатов. Желание работать есть.

В день экипаж убирает до 200 тонн зерна. Погода не балует, но у аграриев настрой боевой. Нацелены на высокий результат. Чтобы собранный урожай был качественным, нужно соблюдать технологию. В помощь – современные комбайны. В этом году хозяйство получило новые модели белорусского производителя.