Лукьянов: на приёмах граждан люди ещё смотрят, как развивать нашу госсистему, молодёжную политику

Единый день приема граждан проводят белорусские сенаторы во всех районах Гомельской области. Вместе с ними работают руководители организаций, которые по долгу службы должны решать насущные вопросы жителей без волокиты и избыточной бюрократии. И это главные принципы в работе с населением, как того требует Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Жук о личном приеме граждан: это пример обратной связи власти и народа. На приеме в Жлобинском районе людей волновали вопросы развития молодежной политики, учебной инфраструктуры и поддержки спортивных команд. Так, педагог Юрий Рудинский предлагает открыть филиалы республиканского центра патриотического воспитания в каждой области Беларуси. Площадкой для строительства одного из них мог бы стать Жлобин.

Юрий Рудинский, заместитель директора средней школы № 11 Жлобина:

Почему именно Жлобин? Это то, что 1941 года освобождение – это уникальное событие для начального этапа Великой Отечественной войны. Во-вторых, мы очень хороший логистический центр, трасса М5, железнодорожный узел. И память. У нас очень много мемориальных комплексов, и мы об этом заботимся.