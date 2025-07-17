Лукьянов: на приёмах граждан люди ещё смотрят, как развивать нашу госсистему, молодёжную политику

Единый день приема граждан проводят белорусские сенаторы во всех районах Гомельской области. Вместе с ними работают руководители организаций, которые по долгу службы должны решать насущные вопросы жителей без волокиты и избыточной бюрократии. И это главные принципы в работе с населением, как того требует Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Жук о личном приеме граждан: это пример обратной связи власти и народа.
На приеме в Жлобинском районе людей волновали вопросы развития молодежной политики, учебной инфраструктуры и поддержки спортивных команд. Так, педагог Юрий Рудинский предлагает открыть филиалы республиканского центра патриотического воспитания в каждой области Беларуси. Площадкой для строительства одного из них мог бы стать Жлобин.
Юрий Рудинский, заместитель директора средней школы № 11 Жлобина:
Почему именно Жлобин? Это то, что 1941 года освобождение – это уникальное событие для начального этапа Великой Отечественной войны. Во-вторых, мы очень хороший логистический центр, трасса М5, железнодорожный узел. И память. У нас очень много мемориальных комплексов, и мы об этом заботимся.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
На таких приемах граждан, когда находишься, видишь, что люди еще не только стремятся решить какой-то, может быть, личный вопрос, бытовой, персональный, но еще смотрят шире на то, как развивать нашу государственную систему, молодежную политику, как развивать нашу сферу образования, которая на сегодня является одной из самых уникальных не только на постсоветском пространстве, но и как укрепить свой родной город.
Личный прием – это изучение реальной обстановки, складывающейся по самым различным направлениям, оценка работы с местными исполнительными органами власти. Ключевая задача – решить вопрос в соответствии с законодательством. Следующим шагом после единого дня приема станет традиционное подведение его итогов на выездном президиуме с участием руководства области и районов.