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Заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствуют действительности – МИД

17 июля 2025 13:36
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Обвинения в адрес Беларуси не помогут решить миграционный кризис, который был создан в Европе. В МИД ответили на заявления Польши. Варшава в очередной раз пытается переложить ответственность за все на Беларусь, не способствуя решению проблемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствуют действительности – МИД-2

Политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смены правительств, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, заявили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что ЕС отказывается конструктивно сотрудничать со странами происхождения беженцев, игнорируя настоящие причины миграции. При этом Брюссель заморозил диалог с Беларусью, включая экспертные контакты, что фактически остановило совместную работу по вопросам границы и миграции.

# Международная политика

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