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Главы МЧС и Минлесхоза проконтролировали ход восстановительных работ после урагана в Могилёве

17 июля 2025 13:50
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Как выполняются поручения главы государства в пострадавшем от урагана Могилеве, 17 июля проконтролировали глава МЧС и министр лесного хозяйства. Основная цель – обеспечить безопасность населения и максимально быстро восстановить нормальные условия жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МЧС и Минлесхоза проконтролировали ход восстановительных работ после урагана в Могилёве-2

Особое внимание – крупнейшему промышленному объекту – «Могилевхимволокну», где восстановление энергомоста к предприятию находится на завершающей стадии. Стихия нанесла удар по двум железобетонным опорам, которые были разрушены практически пополам. Это остановило производство.

Главы МЧС и Минлесхоза проконтролировали ход восстановительных работ после урагана в Могилёве-4

Владимир Марков, генеральный директор предприятия «Могилевхимволокно»:
Все наши работы были по плану и ведутся. Участвуют «Минскэнерго», «Могилевэнерго», силы МЧС, подрядная организация, которую именно «Минэнерго» предоставило нам, местные подрядные организации, силы «Могилевхимволокно». Вся работа по плану идет, никаких отклонений по срокам пока у нас нет. И все, что планируется со стороны подключения предприятия ТЭЦ-2, планируется в сроки и даже, возможно, будет немного раньше срока.

Удар стихии пришелся и на леса. Только Могилевский лесхоз после ликвидации последствий урагана заготовит около миллиона кубометров древесины. По предварительной оценке, в стране пострадали минимум 3,5 тысячи гектаров лесных угодий. Окончательные данные будут известны к 22 июля.

# МЧС Беларуси # Владимир Марков

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